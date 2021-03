Doria anuncia novo hospital de campanha em SP e vacinação de idosos com 70 anos

Além disso, o tucano anunciou que a partir do próximo dia 29 de março começam a ser vacinados idosos com 70 e 71 anos de idade. Nesta segunda, começou a vacinação de idosos com mais de 75, e no próximo dia 22 será a vez dos idosos com mais de 72 anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta segunda-feira (15) a abertura de um novo hospital de campanha no centro da capital paulista para atender aos pacientes internados com Covid-19.

