Doria afirma que 1 milhão de vacinas prontas para uso chegam na terça-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador João Doria (PSDB) afirmou, neste sábado (26), que o estado receberá 1 milhão de doses prontas da vacina do Instituto Butantan já nesta próxima terça-feira (29.

Segundo Doria, a remessa com as doses prontas se deu em decorrência de uma reunião entre representantes do governo paulista, Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac, ocorrido no último dia 22. "Estamos na luta para vacinarmos todos o mais rápido possível", disse.

O governador de São Paulo afirma que fez o pedido diretamente ao vice-presidente Mundial da Sinovac, Weining Meng, para que fosse enviadas as vacinas prontas, além do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), que é a matéria prima para a produção das doses no Brasil.

O governo estadual diz que a resposta foi positiva desde então. "Vamos dar apoio total ao Butantan e também ao estado de São Paulo. O que o governador precisar, a gente vai dar todo o suporte", afirmou Meng.

A chegada das vacinas já prontas evita uma espera em torno de 15 a 20 dias, que é o tempo necessário para se realizar o envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade antes do fornecimento das doses ao Ministério da Saúde.