Dono de postos de gasolina suspeito de lavar milhões para a milícia é preso no Rio

As investigações tiveram início a partir do encaminhamento de dados de inteligência financeira que mostraram movimentações financeiras atípicas envolvendo os investigados, tendo sido detectada entrada de recursos em espécie depositados em contas de suas empresas, de forma fracionada.

Além de Silva, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão. Entre os locais estão imóveis do suspeito, como um sítio em Mangaratiba, na Costa Verde, uma casa em Búzios, na região dos Lagos, e uma cobertura na zona oeste do Rio. Foram encontradas armas, como pistolas e fuzis.

Silva foi preso em casa, em um condomínio na zona oeste do Rio. No total, a polícia solicitou o bloqueio de R$ 93 milhões de sua conta bancária.

