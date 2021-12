Dona de casa acha feto congelado há quase 1 ano ao limpar a geladeira em BH

A dona de casa informou os contatos da mulher identificada como Grazi e a descreveu como sendo "morena, um pouco acima do peso, com aproximadamente 1,60 de altura e de cabelos anelados e escuros".

Na noite desta terça, a dona de casa foi surpreendida ao identificar o pé de um bebê dentro do saco. "Constatou-se tratar de um feto mesmo. A perícia foi acionada, e o perito relatou que não era possível identificar o sexo do feto, uma vez que este estava congelado", diz o boletim de ocorrência.

A dona de casa relatou que ficou com o saco e o colocou no freezer. Com o passar do tempo, ela passou a indagar Grazi, via mensagens de WhatsApp, sobre quando ela buscaria o pacote. A mulher dizia que iria retirá-lo, mas nunca aparecia.

Segundo a Polícia Militar, a mulher de 56 anos recebeu em outubro do ano passado um saco de uma conhecida identificada como Grazi, que prestava alguns serviços de casa para ela. Na ocasião, Grazi pediu que a dona de casa guardasse um saco plástico preto com carne, pois ela não tinha geladeira em casa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.