'Domingão': Huck recebe narradora de futebol e relembra vídeo dela como dançarina na atração

O apresentador Luciano Huck relembrou um momento inesperado do passado da narradora de futebol Renata Silveira durante odeste domingo, 16. Há cerca de nove anos, ela esteve no palco do programa, ainda sob o comando de Faustão, como dançarina.

"Você sabe que a gente gosta de uma fofoca nesse programa, também. Eu descobri que não é a primeira vez que a Renata pisa nesse palco, especificamente. Vocês sabiam disso?", questionou Huck à plateia. Na sequência continuou: "Agora é narradora oficial da Copa do Mundo da Fifa, e tal, mas vocês podem botar imagens de Renata neste mesmo palco, há quanto tempo atrás, Renata? Nove anos?"

Foram exibidas então imagens em que Renata Silveira aparece ao fundo do palco dançando a música Camaro Amarelo enquanto uma dupla sertaneja se apresentava. "E não só no Domingão. Também já fui bailarina da Xuxa, já dancei em diversos programas, novela da Globo. Nunca imaginei que seria uma narradora", afirmou.

A jornalista também explicou como mudou de profissão: "Virei narradora na Copa de 2014, quando a Rádio Globo lançou um concurso chamado Garota da Voz. Era só para mulheres. Na época, estava fazendo pós em jornalismo esportivo e com dificuldade de achar estágio na área. Nunca imaginei que ia dar certo, até porque nunca tinha visto uma mulher narrar um jogo de futebol."

Renata Silveira se tornou a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV aberta, em 2022, quando fez o jogo entre Dinamarca e Tunísia. Ela também é sócia-diretora da academia de dança, pilates, ioga e artes La Viedansa, no Rio.

É possível assistir ao vídeo de Renata Silveira como dançarina no palco do Domingão do Faustão no site Gshow.