Dom Jaime Spengler é eleito presidente da CNBB até 2027

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O arcebispo de Porto Alegre e atual primeiro vice-presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), dom Jaime Spengler, foi eleito presidente da entidade nesta segunda-feira (24). A posse deve ocorrer na sexta (28) e ele ficará no cargo de 2023 a 2027.

Dom Jaime foi eleito em terceiro escrutínio, o qual pede maioria simples dos votos, de acordo com a CNBB. Dom Jaime será o 14º presidente da Conferência.

Questionado pelo atual presidente, dom Walmor Oliveira de Azevedo, se aceita a função a ele confiada pelo episcopado brasileiro, conforme prevê o estatuto, dom Jaime respondeu: "Com humildade, simplicidade, temor e tremor, mas sobretudo na fé, em espírito de comunhão e colaboração, sim!".

Em entrevista à rádio do Vaticano, ao final da eleição, dom Jaime falou sobre a nova missão.

"Acolhemos essa escolha, essa eleição, num espírito de simplicidade e humildade, de colaboração com os irmãos bispos, a fim de que possamos levar adiante aquilo que é a missão característica da própria conferência: promover e cuidar da comunhão entre nós bispos no Brasil. São quatro anos certamente de muito trabalho porque temos desafios enormes pela frente, seja internamente, seja externamente", disse.

Dom Jaime Spengler é arcebispo metropolitano de Porto Alegre desde 18 de setembro de 2013, quando foi nomeado pelo papa Francisco que, concomitantemente, recebeu o pedido de renúncia de dom Dadeus Grings.

É natural de Gaspar (SC), onde nasceu em 6 de setembro de 1960. Ingressou na Ordem dos Frades Menores, também conhecida por Ordem de São Francisco, em 20 de janeiro de 1982, pela admissão no Noviciado na cidade de Rodeio (SC). Cursou filosofia no Instituto Filosófico São Boaventura, de Campo Largo (PR), e teologia no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis (RJ), concluindo-o no Instituto Teológico de Jerusalém, em Israel.

No quadriênio de 2011 a 2015, foi membro da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenado e a Vida Consagrada da CNBB. Em 2015, foi eleito presidente desta comissão. Entre os destaques de sua atuação à frente do colegiado, consta a aprovação das novas Diretrizes para a Formação de Presbíteros da Igreja no Brasil, em 2018.

Em maio de 2019, foi eleito primeiro vice-presidente da CNBB. Também é o bispo referencial da CNBB para o Colégio Pio Brasileiro, em Roma. Exerce ainda as funções de vice-presidente da Comissão Especial para o Acordo Brasil-Santa Sé da CNBB.