Dois tremores de terra são sentidos no mesmo dia no Rio Grande do Norte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois tremores de terra de magnitudes de 2.4 e 3.7 mR (magnitude regional brasileira) foram registrados neste domingo (31) no Estado do Rio Grande do Norte pelo Laboratório de Sismologia da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). O epicentro ocorreu no Oceano Atlântico sendo sentido na capital Natal e nas cidades do litoral norte.

O segundo evento sísmico do dia, de magnitude preliminar calculada em 3.7 mR, foi registrado pelas estações sismográficas às 16h05, operadas na região litorânea do estado.

De acordo com a nota do Laboratório de Sismologia da UFRN, publicada em seu site, "diversas pessoas, incluindo moradores da capital potiguar, relataram sentir o tremor de terra, inclusive publicando em suas redes sociais sobre o ocorrido".

O primeiro evento sísmico do dia ocorreu no início da madrugada. Os aparelhos do laboratório da universidade registraram à 0h34 um tremor de magnitude preliminar em 2.4 mR, no litoral do estado.

E segundo o site do Laboratório de Sismologia da UFRN, informações recebidas por mensagens via Whatsapp, o tremor de terra foi sentido por moradores das regiões de Maxaranguape e Maracajaú.