Dois suspeitos de matar sargento da PM aposentado em SP são identificados

Segundo a PM, o policial aposentado chegou a ser levado ao pronto-socorro do Hospital do Vicentino, no bairro Vila São Jorge, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informou hoje a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), dois suspeitos foram identificados por agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) que atuam na Baixada Santista. Ambos estão foragidos. Uma das motos usadas no crime também foi localizada.

