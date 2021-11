Dois postos de combustível são incendiados na zona oeste do Rio

As quadrilhas paramilitares de Zinho e Tandera atuam principalmente na zona oeste do Rio e em cidades da Baixada Fluminense. Eles extorquem dinheiro de comerciantes e moradores através da cobrança de taxas de segurança, sinal clandestino de internet e TV, venda de água e gás e o transporte de vans.

Em setembro, oito vans foram incendiadas na zona oeste do Rio em um confronto entre grupos rivais. Os ataques interromperam a circulação dos veículos de transporte na região. Na ocasião, a Polícia suspeitava de uma retaliação ocorrida após a morte de homens na Baixada Fluminense que teriam ligação com o grupo de Tandera.

No último sábado (6), a região de Manguariba, em Paciência, na zona oeste, já havia sofrido com um intenso confronto entre milicianos rivais. A PM foi acionada e na região foram apreendidas armas, capas de colete balístico, automóveis e roupas camufladas.

Em nota, a Polícia Militar informou que homens do Batalhão de Santa Cruz e do BPVE (Batalhão de Policiamento de Vias Expressas) "intensificam o policiamento na Avenida Brasil, altura de Santa Cruz, onde ocorreram os dois incêndios".

De acordo com um morador de Santa Cruz ouvido pela reportagem, que não terá o nome divulgado por motivo de segurança, havia uma informação circulando sobre um suposto ataque do grupo liderado por Danilo Dias Lima, o Tandera, à região. A Polícia Civil apura o caso.

