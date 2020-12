Dois PMs morrem em tentativas de assalto na Baixada Fluminense

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois policiais militares foram mortos durante assaltos neste fim de semana na Baixada Fluminense, mesma região onde as primas Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7, e Emilly Victoria Silva dos Santos, 4, foram baleadas na noite de sexta (4).

O cabo Derinaldo Cardoso dos Santos, 34, foi baleado na cabeça enquanto tentava impedir um assalto também na sexta em Mesquita. O cabo Douglas Constantino Barbosa, 37, estava de folga e foi ferido em uma loja em Nova Iguaçu no sábado (5). Ambos estavam na Polícia Militar desde 2013.

Derinaldo foi levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, chegou a passar por cirurgia mas não resistiu.

Neste domingo, a polícia informou que prendeu dois suspeitos do crime: o auto do disparo e um homem que dava cobertura à ação.

"Toda a ação contou com o apoio do setor de inteligência da Seap [Secretaria de Administração Penitenciária], através do compartilhamento de informações que permitiram chegar até os locais onde estavam escondidos", disse a PM.

Segundo a deputada estadual Alana Passos (PSL), com eles foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração suprimida e cinco munições. Eles estavam em um imóvel na zona oeste da capital.

Segundo a PM, o cabo Barbosa teria sido ferido por homens armados em um estabelecimento comercial em Nova Iguaçu e sua arma foi roubada pelos criminosos.

Ele foi socorrido por policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar, que faziam patrulhamento na região e foram abordados por um motorista que transportava uma vitima de arma de fogo.

No Twitter, o governador em exercício Cláudio Castro (PSC) comentou a morte de Barbosa e das meninas Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7, e Emilly Victoria Silva dos Santos, 4, baleadas na noite de sexta (4), em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense.

"A dor das famílias que perderam seus entes queridos é irreparável. Duas crianças na porta de casa e um policial exercendo sua missão. Desde as primeiras horas, a Polícia Civil realiza as investigações, e nós daremos uma resposta à sociedade", afirmou.

A morte das meninas foi motivo de um protesto na tarde deste domingo, no qual familiares e amigos pediram justiça e reforçaram acusações de que os disparos que atingiram as primas foram feitos por policiais.