Dois morrem após tombamento de ônibus com time de futsal do Paraná

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um micro-ônibus que levava a equipe de futsal de Umuarama, do noroeste do Paraná, tombou na manhã desta quinta-feira (8) na BR-376, em Guaratuba (PR). Duas das 22 pessoas que estavam no veículo morreram.

Em um vídeo, o presidente do time, Edvanilson Lopes Romero, o Nil, e o procurador jurídico da equipe, Marcelo Gomes do Vale, confirmaram que os dos mortos são o motorista do micro-ônibus, Osvaldo da Silva, e o coordenador das categorias de base do Umuarama, Paulo Vitor Gonzales Debia, 24.

O tombamento deixou mais dez feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um carro e um caminhão também se envolveram no acidente, mas não houve vítimas desses veículos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que o micro-ônibus tombou. Os atletas seguiam para Jaraguá do Sul (SC), onde disputariam uma vaga na semifinal da Copa do Brasil contra a equipe local.

A pista sentido Santa Catarina foi interditada por conta do acidente. Logo depois, a 6 km do local, ocorreu um engavetamento envolvendo dez veículos, deixando mais sete pessoas feridas, uma delas em estado grave.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital São José de Joinville e para o Pronto-Atendimento de Garuva, de acordo com a PRF.

O mesmo trecho da BR-376 -por volta do km 667- já foi palco de diversos acidentes.

Em janeiro, 19 pessoas morreram e 30 ficaram feridas após um ônibus tombar na lateral da via enquanto descia a Serra do Mar em direção ao litoral catarinense. O veículo saiu de Ananindeua (PA) com destino a Balneário Camboriú (SC) e São José (SC).