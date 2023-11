Dois homens são mortos a tiros em frente a clube na zona norte de SP

Não há informações sobre prisões. O caso foi apresentado no 13º DP (Casa Verde) que solicitou auxílio do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). A equipe do Geacrim (Grupo Especial de Atendimento a Local de Crime) foi até o local para início das investigações, informou a SSP.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens foram assassinados a tiros na tarde do sábado (11) em frente a um clube na zona norte de São Paulo. A PM foi acionada para ocorrência por volta das 15h30. O caso aconteceu na rua dos Cântaros, no Tremembé.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.