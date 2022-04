Dois homens são mortos após suposta troca de tiros em praia na Bahia

"Nós as interceptamos antes mesmo de conseguirem fugir. Durante a abordagem, encontramos no carro um tablete de cocaína pesando um quilo, R$ 202, três celulares e sete cartões de crédito", acrescentou Assemany.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens morreram após suposto confronto com policiais militares na praia dos Garcez, em Jaguaripe, na Bahia, na tarde desta segunda-feira (11). Duas mulheres que estavam na companhia das vítimas foram presas. O quarteto estava hospedado em uma pousada de luxo no local.

