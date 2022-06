Documentário traz um Belchior complexo e singular

A exibição de Belchior - Apenas Um Coração Selvagem, de Natália Dias e Camilo Cavalcanti, dentro da programação da 14ª edição do Festival Internacional do Documentário Musical, o In-Edit, era muito aguardada pelos diretores do filme. Eles ansiavam pela reação do público ao retrato audiovisual que eles imprimiram de um dos artistas mais incomuns da música brasileira, Antonio Carlos Belchior (1946-2017), com suas músicas reflexivas, pautadas no real, sobre a fragilidade do indivíduo num mundo incerto e em constante transformação.

Já exibido em outras sessões e festivais, o filme emocionou o público, que aplaudiu em cena aberta algumas passagens, especialmente quando Elis Regina canta Como os Nossos Pais, no show Falso Brilhante, em 1976, um dos grandes sucessos do cantor cearense que nasceu em Sobral. Ele veio para o "Sul Maravilha" em 1971 tentar a vida de cantor e construir a crônica do indivíduo comum entre o sertão e os grandes centros urbanos, seus anseios e as suas angústias na busca pela "divina comédia humana".

"Quando estávamos terminando o filme, Natália e eu já pensávamos como seria esse momento", conta Cavalcanti. Um dos maiores desafios da dupla era saber como a história de Belchior seria contada, tendo em vista o vasto material à disposição (apresentações, matérias de jornais e revistas, filmes).

"Por termos iniciado o filme com o Belchior ainda vivo, tivemos muitos formatos e abordagens antes de chegarmos ao resultado final", explica Natália Dias. Segundo ela, "trazer Belchior em primeira pessoa, contando sua própria história, aconteceu a partir do contato com a vasta pesquisa que vínhamos fazendo há alguns anos - depois trabalhada pela pesquisadora Isabela Mota".

OBRA VIVA. Belchior dizia que sua música pretendia ser autobiográfica, contemporânea e nordestina em um certo nível, já que, para ele, as raízes do artista são mutáveis. Foi assim que construiu uma obra que o tempo não desatualizou.

"Estamos falando de uma obra atemporal e bastante viva, que segue ecoando na voz de nomes como Emicida, Ana Cañas, Gero Camilo, o próprio Silvero Pereira (que recita as letras de Belchior no filme), e outros mais", diz Cavalcanti.

Para bem conhecer grandes artistas, o melhor é debruçar sobre suas obras. É o que faz o documentário. Belchior - Apenas Um Coração Selvagem deixa de lado a polêmica sobre seu desaparecimento e o autoexílio até abril de 2017, quando morreu, para mostrá-lo complexo, singular e genial. Ele fez do seu sujeito discursivo, nas suas letras, o que todos nós vivemos ou deixamos de viver.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.