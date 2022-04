Dobra apreensão de transporte clandestino na Grande SP no 1º trimestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) anunciou nesta segunda-feira (11) que abordou 1.183 veículos no primeiro trimestre na região metropolitana de São Paulo.

No total, foram 326 ações entre janeiro a março, com a apreensão de 137 veículos. Segundo o órgão, isso representa um aumento de 114% em relação ao mesmo período de 2021, quando 64 veículos foram apreendidos.

Além das apreensões, os responsáveis pelos veículos irregulares estão sujeitos a multas que podem chegar a R$ 5.212,22. A fiscalização aborda carros, vans, micro-ônibus e ônibus que fazem o transporte intermunicipal dentro da Grande SP.

A EMTU, sob a gestão do governo estadual, afirma que os veículos autorizados passam por inspeções periódicas, quando são verificados mais de 900 itens, incluindo sistemas de freios, suspensão, pneus e acessibilidade, seguindo normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), diferentemente do que ocorre no transporte clandestino.

Nos últimos meses, representantes de empresas de ônibus em todo o país têm apontado que a alta no preço do diesel pode favorecer o desmantelado do serviço oficial de transporte público, favorecendo, entre outros, o surgimento de clandestinos.

No transporte público municipal da capital paulista, coordenado pela SPTrans, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem afirmado que a alta no preço do combustível dificulta a manutenção da tarifa em R$ 4,40. Em março, Nunes afirmou que iria até o limite. "Já faz dois anos que não corrigimos a tarifa, no ano passado o diesel subiu 65% e mais esse aumento agora, que representa R$ 1 a mais por litro."

Além da alta no preço do diesel, o sistema de transporte público em todo o país tem sofrido com a perda de passageiros, que foi acentuada durante a pandemia.