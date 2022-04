Dividendos a acionistas da Taurus são 6 vezes custo da violência armada ao SUS, diz instituto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dados compilados pelo Instituto Sou da Paz mostram que os dividendos a serem pagos aos acionistas da Taurus, empresa que domina o comércio de armas no Brasil, representam quase seis vezes o custo da violência armada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A empresa anunciou na última semana um lucro líquido recorde de R$ 635,1 milhões em 2021, 2,4 vezes maior em relação ao de 2020. Com este resultado, propôs o pagamento de R$ 194,3 milhões de dividendos aos seus acionistas.

De acordo com dados compilados pelo instituto, o valor representa quase seis vezes os R$ 37 milhões de custos com internações no SUS decorrentes da violência armada. Informações coletadas no Datasus mostram mais de 35 mil mortes por arma de fogo anualmente.

Ainda de acordo com o Sou da Paz, a empresa domina o mercado legal de armas, mas tem impacto também no ilegal. Só em São Paulo, é a fabricante de 40% dos dispositivos apreendidos; no Ceará, percentual chega a 58%.

Mesmo assim, armas e munições foram beneficiados por decreto de fevereiro que reduziu de maneira linear em 25% o Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI).