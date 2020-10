Diversão e arte

O casal Rodrigo Simas e Agatha Moreira está na lista de convidados da quinta temporada de Lady Night, que estreia no dia 3 de novembro, às 22h30, no Multishow.

No episódio, que já está gravado, os dois batem papo com Tatá Werneck e participam de suas brincadeiras. Eles falam sobre esse período de quarentena e como foi que a amizade passou para namoro e deu início ao relacionamento.

Na conversa de Tatá com Agatha, ela comenta sobre sua carreira de atriz e trajetória desde que saiu do subúrbio para ser modelo. Já Rodrigo fala de sua família no quadro Lendas Urbanas Simas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.