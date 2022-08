Diretor de 'Arcanjo Renegado' sobre nova temporada: 'De tirar o fôlego'

Com 10 episódios ao total, Arcanjo Renegado terá a estreia dos quatro primeiros no dia 25, seguindo com publicações semanais às quintas-feiras, com dois episódios por semana.

"A audiência que gostou da primeira temporada, pode esperar uma versão ultra turbinada. Eu acho que o roteiro está ainda mais ambicioso e as cenas de ação mais complexas. Arcanjo é adrenalina e emoção do começo ao fim. Os 10 episódios estão incríveis, de tirar o fôlego. Acho que vai ser bastante bem recebido pelas pessoas que curtiram a primeira e vai conquistar novos fãs que entrarão nesse mundo", completou Heitor Dhalia, diretor geral da obra.

Se na primeira temporada da série, um dos grandes diferenciais foram as cenas de ação, nessa nova etapa os telespectadores podem esperar por doses extras de emoção, a partir de um aprofundamento no desenvolvimento e transformação dos arcos de história dos personagens.

Arcanjo Renegado, que ganha sua sequência no Globoplay no próximo dia 25, acompanha a volta de Mikhael (Marcello Melo Junior) ao Brasil, após grandes experiências integrando um grupo militar privado. Promovendo muita ação, aventura, sensibilidade e reflexão, a obra trará reviravoltas na vida dos protagonistas, além da chegada de novos personagens que vão acirrar disputas de tirar o fôlego.

