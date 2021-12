Diretor da Prevent Senior celebra resultado da empresa em 2021 nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Benedito Batista Junior, diretor-executivo da Prevent Senior, foi às redes sociais celebrar o desempenho da empresa no ano. "Sabe o maior presente que ganhamos neste ano de 2021? 80.000 novos clientes. Isso mesmo, um resultado que traz confiança e certeza de que fazemos um dos trabalhos mais adequados na saúde brasileira", escreveu Batista Junior. A publicação recebeu críticas de outros internautas, que não viram motivos para comemorar na pandemia. A Prevent Senior se envolveu com o chamado tratamento precoce, que usa medicamentos sem eficácia comprovada para a Covid-19. Neste ano, a operadora também foi alvo da CPI no Senado, acusada de irregularidades no atendimento a pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.

