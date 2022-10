Direitos de passageiros em aeroportos incluem alimentação e hospedagem; saiba como reclamar

—A partir de 4 horas: hospedagem (somente em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e de sua casa para o aeroporto

—informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço

De acordo com o advogado Gabriel Silva, especializado em direito do consumidor, é possível solicitar indenização. "Longos atrasos de voos como esses, fruto de cancelamentos e, ainda, em aeroporto utilizado para ponte aérea em que boa parte dos passageiros utilizam esse transporte para fins profissionais, geram necessariamente dano moral compensável", disse.

SÃO PAULO, SP - RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mesmo depois de ter sua pista principal liberada, o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, continua um cenário de caos na manhã desta segunda-feira (10). Os pousos e decolagens foram interrompidos das 13h32 de domingo (9) até às 22h18 devido ao estouro do pneu do trem de pouso de um avião de pequeno porte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.