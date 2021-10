Direção da Prevent cobrava 'altas celestiais' para liberar leitos a pacientes VIP, diz advogada em CPI

"A Prevent Senior tem total interesse que investigações técnicas, sem contornos políticos, sejam realizadas por autoridades como o Ministério Público. E repele o linchamento público do qual foi vítima junto com seus 3.000 médicos e cerca de 12 mil funcionários, sem direito à ampla defesa e ao contraditorio", acrescentou o comunicado.

"Eles muitas vezes queriam investir num paciente e não era autorizado. Não havia a disponibilização dos leitos. Ainda que houvesse uma parceria com outros hospitais, não havia autorização do plano de saúde para disponibilização de leito para o paciente porque custaria muito caro", narrou.

Ainda de acordo com a advogada, mesmo que os médicos quisessem insistir na recuperação do paciente, havia a possibilidade de o plano vetar a continuidade do tratamento. Os profissionais relataram, ela diz, indicação de uso de tratamento paliativo (voltado a atenuar a dor de doentes em situação irreversível) em casos de pacientes agudos.

Ela afirmou ainda que existia o conceito de "paciente VIP". "Também existia a expressão 'paciente VIP,' ou seja, quando dava entrada no hospital um paciente que seria considerado sei lá por qual motivo VIP, eles precisavam a qualquer custo fazer o giro do leito. Dentro dessa necessidade, utilizava-se a expressão 'alta celestial' para o paciente que estivesse há muito tempo internado", disse.

