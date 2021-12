Dimas Ramalho é eleito presidente do Tribunal de Contas de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conselheiro Dimas Ramalho foi eleito nesta quarta (8) para a presidência do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Esta será a segunda vez em que ele presidirá a corte —seu primeiro mandato foi exercido em 2016.

Ramalho será responsável pela gestão do órgão de controle externo da administração pública paulista em 2022. Sua cerimônia de posse está prevista para o mês de fevereiro do próximo ano.

A eleição desta quarta ainda alçou à vice-presidência do tribunal o conselheiro Sidney Beraldo e, para o posto de corregedor, o conselheiro Renato Martins Costa.

Ex-deputado federal e estadual, Ramalho já foi secretário estadual de Habitação de São Paulo e secretário municipal de Serviços da capital. Ele também atuou como membro do Ministério Público de São Paulo, ocupando os cargos de promotor e procurador de Justiça.

"Nossa missão é descobrir e construir o que será o controle externo no pós-pandemia. As demandas da população mudaram. A gestão pública e o controle externo precisam mudar", afirma Ramalho, que chegou ao TCE-SP em 2012.

"Estamos no meio de uma revisão do planejamento estratégico e também começamos a trabalhar com a nova lei de licitações. É um momento de muita novidade e de oportunidades para aprimorar o serviço que entregamos à sociedade", segue.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é responsável por analisar as contas anuais do governador e dos prefeitos de todos os municípios paulistas, exceto a capital. A instituição ainda julga as contas dos órgãos estaduais e municipais dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além das autarquias.

Atualmente, os orçamentos de todos os entes submetidos ao órgão alcançam a soma aproximada de R$ 355 bilhões.