Dieta com ultraprocessados elevou emissão de gases-estufa do Brasil nos últimos 30 anos

Se o consumo de carne fresca na década de 80 era menor, ele cresceu ao longo da década de 90, chegando a 10,7% do consumo diário de calorias em 1996. Houve uma queda entre os anos de 1996 a 2003 e, apesar de ter voltado a subir após os anos 2000, hoje já é menor do que em 1996, em cerca de 9,1%.

A produção agropecuária é responsável hoje por cerca de um terço da emissão global de gases de efeito estufa, segundo levantamento da OMS (Organização Mundial da Saúde). No Brasil, esse valor chega a quase 70% ao somar também com a liberação de gases pelo desmatamento.

A pesquisa mediu o impacto gerado por uma ingestão equivalente a mil calorias de mais de 334 tipos de alimentos e bebidas em 11 áreas metropolitanas. Os dados foram levantados da Pesquisa do Orçamento Familiar do IBGE, um questionário sobre todos os itens consumidos anualmente por famílias.

Embora a produção de alimentos minimamente processados como carne vermelha seja responsável por quase metade de toda a emissão de gases do efeito estufa, essa taxa permaneceu praticamente a mesma ao longo dos últimos 30 anos. Já a contribuição da produção de alimentos ultraprocessados aumentou 245% no mesmo período.

Na série histórica, o consumo dos brasileiros passou de 52% de alimentos in natura ou minimamente processados (como carnes e ovos) para 46% nos últimos três anos. Já o consumo de alimentos ultraprocessados, que era de 10% no final da década de 1970, hoje atinge cerca de um quarto de toda a ingestão calórica por dia dos brasileiros.

