Diagnóstico precoce é essencial no combate ao câncer de pulmão

Ela conta que esse tipo de tratamento tem bons resultados até em pacientes já com a doença avançada, com metástase, que respondem muito bem ao tratamento.

De acordo com Aknar, a alternativa no tratamento contra o câncer é nova.

Assim, não fumantes, principalmente aqueles expostos à poluição do ar ou cujo trabalho envolva convívio com agentes cancerígenos, precisam ficar atentos.

"O diagnóstico é uma jornada difícil. Requer uma série de exames, como biópsias, testes de imagem e testes moleculares com análise de material genético. Precisa de cirurgião, radiologista. Às vezes o acesso é difícil, mas um diagnóstico rápido aumenta as chances de cura", diz Aknar.

Participaram da discussão Ubiratan de Paula Santos, coordenador do ambulatório de doenças respiratórias ocupacionais e ambientais do InCor; Maurício Perroud, responsável pelo serviço de oncopneumologia do Hospital de Clínicas da Unicamp; Heraldo Rocha, médico pediatra e paciente oncológico; e Aknar Calabrich, oncologista da clínica AMO/Dasa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A importância do diagnóstico precoce do câncer de pulmão, uma doença silenciosa, foi um dos principais temas de seminário promovido pelo jornal Folha de S.Paulo2 na última terça-feira (27).

