Dia do Ferroviário é celebrado com festa para locomotiva e eventos virtuais em SP

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia do Ferroviário, celebrado nesta sexta-feira (30), está sendo comemorado no interior de São Paulo com o aniversário de uma locomotiva histórica e eventos virtuais com vídeos comemorativos em cidades com forte influência das ferrovias, como Sorocaba, Bauru e Araraquara.

Em Sorocaba, a Sorocabana – Movimento de Preservação Ferroviária fez um evento virtual nesta sexta-feira para comemorar também o aniversário de 130 anos da maria-fumaça nº 58, construída em abril de 1891 pela Baldwin Locomotive Works, nos EUA.

Locomotiva que pertenceu à EFS (Estrada de Ferro Sorocabana), ela é um dos principais símbolos do passado ferroviário de Sorocaba.

A associação de preservação apresentou a última fase de restauração do patrimônio histórico, que ocorrerá por meio de edital ProAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

A restauração da máquina tem como objetivo uso futuro no Trem dos Operários, rota turística e cultural entre Sorocaba e Votorantim.

O pesquisador ferroviário e presidente da Sorocabana, Eric Mantuan, disse que o projeto prevê a manutenção do tênder, a restauração do compressor de ar a vapor, a produção e instalação de peneira na caixa de fumaça (para contenção de fagulhas) e a restauração externa da locomotiva.

Em Bauru, o museu ferroviário regional divulgará, a partir das 19h, um vídeo em homenagem à data, por meio das redes sociais da instituição.

O vídeo apresenta depoimentos de profissionais que atuam na preservação da memória ferroviária, como atuais e ex-ferroviários da cidade e da região.

Já em Araraquara, a coordenadoria de acervos e patrimônio histórico da Secretaria da Cultura lançou um vídeo comemorativo no canal da prefeitura no YouTube.

Produzido pela equipe da coordenadoria em parceria com o Museu Ferroviário e o MIS (Museu da Imagem e do Som), o material mostra o surgimento da ferrovia e o desenvolvimento da cidade, que estão entrelaçados, e homenageia homens e mulheres que dedicaram suas vidas a atividades ferroviárias.

Geraldo Benedicto, o Chumbinho, que trabalhou 30 anos na Estrada de Ferro Araraquara e é o principal personagem do vídeo, conta que tem saudades do tempo de ferroviário e que não entende o motivo de as ferrovias terem entrado em declínio no país.

“A história de Araraquara está profundamente entrelaçada à chegada dos trilhos no município e isto vai para muito além das questões econômicas envolvidas, que evidentemente foram imensas. As transformações no tecido social da cidade, com o afluxo de pessoas e de mercadorias, a velocidade no tráfego de informações, abrem as janelas de Araraquara para o mundo. Talvez o advento contemporâneo que mais se aproxima do impacto das transformações trazidas pela chegada dos trilhos seja o acesso à internet: há um antes e um depois”, disse, por meio da assessoria de imprensa da administração, a secretária da Cultura, Teresa Telarolli.

O museu ferroviário de Araraquara foi inaugurado em 2008 e reinaugurado em 2011 na antiga estação ferroviária e apresenta em suas salas mostras de diversos tipos de objetos, de ferramentas a material gráfico da Estrada de Ferro Araraquara.

No térreo os visitantes podem conhecer onde era a sala do chefe da estação, com móveis e objetos de época, além da sala de comunicação. No piso superior, há o memorial do imigrante, o salão principal, um auditório e a sala dos ferroviários.

Por conta da pandemia, o museu está funcionando das 9h às 17h, com atendimento máximo simultaneamente de 10 pessoas, sendo 5 em cada piso.