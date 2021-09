DF vai manter vacinação contra a Covid-19 de adolescentes, diz governador

Médicos e entidades da categoria têm rechaçado a orientação do ministério, defendendo que a vacinação de jovens é segura, alegando que os riscos da falta de imunização são maiores do que possíveis efeitos adversos, como miocardite e pericardite.

A Anvisa emitiu comunicado em que diz não ver razão para mudar as condições aprovadas por ela para a vacina da Pfizer/BioNTech. Em junho deste ano, o imunizante teve o uso em pessoas com 12 anos de idade ou mais autorizado pelo órgão.

Ele afirmou que a decisão pela manutenção dos adolescentes tem o respaldo técnico de instituições representativas que fazem parte do processo de vacinação no país, citando o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e a Anvisa, além das sociedades brasileiras de imunizações, de infectologia e de pediatria.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), informou que manterá a vacinação contra Covid-19 de adolescentes mesmo após a orientação do Ministério da Saúde de não imunizar pessoas nessa faixa etária sem comorbidades.

