DF deve indenizar família em R$ 200 mil por liberar corpo em decomposição

A reportagem tenta contato com o governo do DF por um posicionamento sobre a condenação. Se houver retorno, o texto será atualizado. O espaço segue aberto para manifestação.

Justiça entende que hospital não podia ter falhado. A 1ª Turma Cível do TJDFT entendeu que ser "inegável reconhecer ter havido falha no serviço prestado pelo Hospital Regional do Paranoá, por agir negligente dos agentes públicos no tocante aos procedimentos adotados para a conservação do cadáver".

Corpo teve de ser sepultado em urna lacrada, por decomposição do cadáver. A família deve ser indenizada por danos morais no valor de R$ 200 mil, a ser dividida igualmente entre os familiares. Decisão é unânime e é de segunda instância.

