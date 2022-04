DF começa a aplicar quarta dose contra Covid em idosos com mais de 70

A pessoa que for receber a quarta dose precisa levar um documento de identidade com foto, CPF e o cartão de vacina. Também é obrigatório o uso de máscara para se dirigir a uma Unidade Básica para a vacinação.

O anúncio foi feito pelo governador do DF, Ibaneis Rocha, em sua conta na rede social Twitter. Até então, a quarta dose, ou segunda dose de reforço, só estava disponível para idosos com idades a partir dos 80 anos. Dos 40 mil moradores dentro dessa faixa etária, somente 10 mil se vacinaram. As informações são da Agência Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (13), o Distrito Federal (DF) iniciou a aplicação a quarta dose da vacina contra a Covid-19. O imunizante está disponível para idosos com idades de 70 anos ou mais nas Unidades Básicas de Saúde do DF.

