Detento engole celular, mas escâner revela aparelho em seu estômago em MG

A secretaria de Estado informou, ainda, que o homem será submetido à Comissão Disciplinar do presídio, "com possibilidade de sofrer sanções". A direção da penitenciária registrou a ocorrência e e o celular foi encaminhado para a Polícia Civil.

"O preso passou por cirurgia nessa quarta-feira (25) para retirada do objeto, e permanece internado no Hospital Bom Pastor, em Varginha", diz a administração da Sejusp em nota oficial.

Uma revista então foi promovida no local, com o auxílio de um aparelho de escâner corporal, que revelou o objeto. O homem, que não teve a identidade divulgada, confessou ter engolido o aparelho e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde um exame de raio x comprovou a presença do celular no estômago dele.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um detento engoliu um celular e precisou passar por cirurgia após um exame de imagem mostrar o aparelho no estômago dele. O caso aconteceu no presídio de Varginha (MG).

