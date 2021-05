Desprotegidos, yanomamis agora são atacados com gás lacrimogêneo

Por outro lado, Bolsonaro vem tentando legalizar os garimpos ilegais de ouro em terras indígenas, apesar da contaminação do mercúrio, da destruição dos rios e do forte impacto na vida tradicional.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é um adversário histórico da demarcação de terras indígenas, especialmente dos yanomamis. Em 1992, quando a demarcação foi homologada no governo Fernando Collor, Bolsonaro, então deputado de primeiro mandato, entrou com um projeto legislativo para barrar a iniciativa.

A liderança disse que conversou na manhã desta segunda-feira (17) com a Polícia Federal. A informação é a de que os policiais dependem do helicóptero do Exército.

Além disso, Palimiú está há uma semana sem assistência de saúde. Por causa da insegurança, a equipe do Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena) Yanomami, do Ministério da Saúde, foi retirada às pressas de avião logo após o primeiro ataque, na última segunda-feira (10), e até agora não voltou. ​

“Não tem nenhum tipo de polícia. Nem Exército nem Polícia Federal nem Força Nacional. Só eles com as flechas deles”, afirma Junior Hekurari.

Apesar dos ataques constantes e dos reiterados pedidos dos yanomamis, Palimiú está sem presença de forças de segurança. A PF esteve lá por algumas horas na semana passada e também foi atacada a tiros pelos garimpeiros. Já representantes do Exército ficaram no local por apenas duas horas e se retiraram, segundo os yanomamis.

“Há três crianças com malária com os olhos muito ruins, lacrimejaram bastante. É muito revoltante, o governo federal está omisso”, afirma a liderança.

“Aconteceu às 21h47. Houve muita fumaça e explosão. Eles me ligaram à noite, eu até ouvi o tiroteio, voltaram a atirar. Eram de 15 a 18 barcos”, afirmou o presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana (Condisi-YY), Junior Hekurari Yanomami sobre o episódio deste domingo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.