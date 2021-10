Desmoronamento em gruta no interior de SP deixa 10 pessoas soterradas

O Corpo de Bombeiros informou em uma rede social a existência de dez vítimas. Segundo a corporação, três foram retiradas do local com fraturas e hipotermia e sete continuavam sob os escombros -16 não sofreram acidente. Foram mobilizadas para a ocorrência quatro viaturas e 15 bombeiros.

De acordo com a prefeitura, havia um grupo de 26 no local no momento do desabamento. Segundo o município, o acidente ocorreu na gruta Duas Bocas.

