Deslocamento de concreto causa lentidão na linha 15-prata do monotrilho de São Paulo

O deslocamento de parte da estrutura não é o primeiro problema do tipo na linha 15-prata. Em setembro do ano passado, um bloco de concreto caiu de uma altura de 15 metros sobre uma ciclovia na avenida Luiz Inácio Anhaia Mello, na zona leste da capital.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um deslocamento de concreto causa atrasos na operação dos trens da linha 15-prata do monotrilho de São Paulo desde as 4h40 desta quarta (11). Segundo o Metrô, a falha foi detectada durante uma inspeção após o horário de pico matutino.

