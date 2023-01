Deslizamento interdita BR-376, entre PR e SC

Um bebê de um ano e um homem de 50 anos continuam desaparecidos na cidade. As buscas são feitas com o auxílio de helicóptero e cães farejadores.

O bloqueio total é no km 669, em Guaratuba, litoral do Paraná, muito próximo de onde aconteceu um grande desmoronamento de terra, em novembro, que arrastou nove carros e matou duas pessoas.

"Quando as condições de segurança forem atendidas, a concessionária comunicará a PRF. A Polícia Rodoviária Federal coordenará uma operação para o restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos", diz a PRF, em nota.

Segundo a PRF, todos os veículos estão sendo orientados a retornarem a partir do posto da polícia em Tijucas do Sul (sentido Santa Catarina), e na praça de pedágio de Garuva (sentido Curitiba).

