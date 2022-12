Deslizamento de terra mata duas pessoas neste domingo (25) em Minas Gerais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito pessoas foram resgatadas e encaminhadas para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga (MG). No total, 26 bombeiros atuam nas buscas.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingem o estado de Minas Gerais provocaram um deslizamento de terra que soterrou quatro casas na madrugada deste domingo (25), no município de Antônio Dias (a 171 km de Belo Horizonte). Duas pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas.

