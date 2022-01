Deslizamento de terra deixa mãe e 2 filhos mortos em Embu das Artes

As fortes chuvas já haviam castigado Porto Alegre na última semana, que ficou com a região central alagada após temporal. O temporal na capital gaúcha aconteceu depois de dias de calor extremo e inundou shoppings, ruas e hospitais.

Desde meia-noite até as 6h desde domingo (30), já foram registrados seis chamados para deslizamentos de terra e 47 para quedas de árvore na Grande São Paulo, segundo informações oficiais do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros ainda atua no resgate de quatro pessoas soterradas após um deslizamento de terra sobre residências em Francisco Morato, também na Grande São Paulo, na manhã deste domingo. Segundo a corporação, as vítimas estão conscientes e quatro equipes trabalhavam no local, uma região de encosta, na divisa com a cidade de Franco da Rocha.

Antes da chegada dos bombeiros ao local do deslizamento, outras quatro pessoas já haviam sido retiradas dos escombros pela população local. Todos residiam na mesma residência, localizada na rua Jatobá, no bairro de Embu Mirim.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um deslizamento de terra na madrugada deste domingo (30) deixou três mortos em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram uma mulher de 45 anos, seus dois filhos -um homem de 21 anos e uma menina de 4.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.