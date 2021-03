Desigualdade global na vacinação anti-Covid é grotesca, critica OMS

Na mesma entrevista, a OMS se disse "muito preocupada" com a situação da pandemia no Brasil.

Sobre a AstraZeneca, a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, criticou países que suspenderam sua aplicação apesar de ensaios clínicos terem mostrado sua eficácia e segurança e agências reguladores terem recomendado seu uso. Ela citou a conclusão dos estudos feitos no Chile, no Peru e nos Estados Unidos, que apontaram eficácia de 79%.

O diretor da entidade citou como exemplo a AstraZeneca, único fabricante até agora que se comprometeu em não lucrar com a venda de seus imunizantes e licenciou a produção de vacinas para fabricantes na Coreia do Sul e na Índia -que abastecem o consórcio Covax.

De acordo com Ghebreyesus, a OMS está coordenando o fortalecimento de uma rede de laboratórios de sequenciamento genético para monitorar as mutações em todo o mundo, mas ela será inútil se a transmissão acelerada não for contida: "Se os governos não agirem por generosidade, que ajam ao menos por egoísmo".

Ele afirma que governos que correm para vacinar toda a sua população estão construindo uma falsa sensação de segurança, porque a transmissão incontrolada no resto do mundo estimula o aparecimento de variantes capazes de driblar os imunizantes.

