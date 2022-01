Desfile no Sambódromo do Rio está mantido por enquanto, diz governo

O governo do estado do Rio de Janeiro decidiu manter, por enquanto, a realização dos desfiles das escolas de samba, na Marquês de Sapucaí (Sambódromo). A decisão foi tomada depois de reunião do Grupo Técnico de Assessoramento a Eventos de Saúde Pública, na tarde de ontem (7). Por meio de nota, o governo fluminense informou que ainda não é possível "decidir sobre um evento que irá acontecer daqui a dois meses à luz do cenário epidemiológico momentâneo". A situação será avaliada nas próximas semanas e novas reuniões estão previstas para decidir sobre os desfiles. O carnaval de rua, no entanto, está suspenso por enquanto, porque não há, segundo o governo do Rio, como fazer controle sanitário para esse tipo de evento, como exigência de comprovante de vacinação e testes negativos para a covid-19.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.