Descubra se é bom comer pequenas refeições frequentemente

Com isso, aqueles com condições médicas específicas, como diabetes, doença arterial e síndrome do intestino irritável, bem como grávida, podem se beneficiar de comer refeições mais frequentes.

Não, pensar desse jeito é totalmente errado. De acordo com a Healthline, se é saudável ou não, a freqüência de suas refeições não importa, por isso só é bom desde que ajude a repor as suas necessidades energéticas.

