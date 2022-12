Descarrilamento afeta funcionamento das linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM

O problema nas linhas afeta exclusivamente o sistema da CPTM. A linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo não apresenta qualquer alteração no funcionamento.

Por volta das 14h, segundo a CPTM, os trens da linha 11-Coral não estão circulando entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé. Os trens da linha 12-Safira, por sua vez, não estão circulando entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé.

Nas primeiras horas do dia, as linhas chegaram a ficar totalmente paralisadas.

