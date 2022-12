Desaparecido ao tentar salvar turista, bombeiro nada 21 km e se salva no CE

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um bombeiro de 36 anos que desapareceu no mar após salvar um turista francês que se afogava no Ceará voltou à costa com vida após nadar por mais de quatro horas.

O caso foi registrado na noite desta terça (6), quando o sargento Jairo Oliveira salvou um praticante de kitesurfe na praia de Jijoca de Jericoacoara.

Ele desapareceu depois que conseguiu tirar o homem da água e decidiu pegar uma moto aquática para recuperar o equipamento do turista no mar.

Uma equipe de busca foi acionada, com uso até mesmo de um helicóptero, que iniciaria as operações na manhã de hoje, mas Jairo reapareceu na praia por volta da 1h na praia de Guriú, já no município vizinho a Jericoacoara.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, a moto aquática que ele usava sofreu pane após se enroscar no equipamento do turista. O homem ficou à deriva até decidir, por volta das 21h, nadar de volta à costa.

Ao chegar na praia de Guriú, ele ligou para a família para informar que estava bem. Ele se encontrou, então, com a equipe designada para fazer o salvamento dele.

Pelo menos 20 pessoas estavam na costa, entre mergulhadores, militares em botes e guarda-vidas.

Na tarde de hoje, equipes do Corpo de Bombeiros ainda buscavam a moto aquática.