Desabamento de laje deixa 5 feridos em casa noturna da Grande SP

A polícia não havia informado as causas do acidente até a publicação desta reportagem.

Imagens divulgadas pela corporação mostram parte do teto caído com muito entulho no chão, próximo ao bar da casa noturna.

"[Na] ocorrência, apesar de dramática, todas as vítimas estavam conscientes", publicou os bombeiros no Twitter.

Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas foram até a casa noturna, na rua 7 de setembro. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a ser acionado. A Defesa Civil e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também estiveram no local do acidente.

