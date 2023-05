Deputado do PT é retirado de voo para inspeção e acusa PF de racismo

"Nem dá bola. Isso acontece com todo mundo", continuou a passageira. "Todo mundo passa por isso? Quantas pessoas deste voo saíram no meio dele e foram escoltadas pela Polícia Federal para serem revistadas?", questionou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) foi retirado de um voo e revistado pela PF (Polícia Federal) quando embarcava em Foz do Iguaçu, no Paraná, rumo a Londrina, no mesmo estado. Os agentes afirmaram que o parlamentar foi escolhido aleatoriamente em inspeção de rotina.

