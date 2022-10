Dentista morre durante prova de triatlo no Maranhão

O Conselho Regional de Odontologia do Maranhão também lamentou a morte do dentista.

O dentista também trabalhava há 26 anos na UFMA (Universidade Federal do Maranhão), onde lecionava as disciplinas de Restaurações Indiretas e Clínica.

A reportagem buscou a assessoria CTP3 em busca de um posicionamento sobre o ocorrido, mas não recebeu retorno até o momento. Nas redes sociais, o grupo afirmou que as atividades foram suspensas nesta segunda-feira (10), em solidariedade à família do dentista.

A prova da qual Fernando participava era da categoria mais leve entre as três disputadas na manhã de ontem, no Espigão Costeiro de São Luís. Além de percorrer 750 metros na prova de natação, os candidatos da categoria sprint deveriam cumprir 20 km de ciclismo e 5 km de corrida.

Uma equipe de caiaque do evento retirou o dentista da água e prestou os primeiros socorros no local. Fernando foi levado para um hospital da capital em uma ambulância, mas morreu.

