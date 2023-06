Dentista e motorista morrem após carro ser esmagado por caminhão em SP

Suspeita-se que o caminhão estava com sobrepeso, o que teria motivado o caminhoneiro a fugir da fiscalização. A carreta carregava cerca de 45 toneladas de soja no momento da colisão com o automóvel. As vítimas morreram presas às ferragens.

O caminhoneiro de 54 anos bateu com o caminhão na traseira do veículo em que estavam os ocupantes ao tentar fugir da balança de pesagem na rodovia, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública.

