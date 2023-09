Delegado que apura atos obscenos de alunos de medicina viajará para SP em busca de testemunhas

"O passo seguinte da investigação é entrar em contato com as universidades, fazer reunião e tentar identificar os alunos envolvidos, os autores, testemunhas e vítimas", ressaltou.

"Ninguém registrou nada ainda. Nenhuma organização, nem direção das universidades, nem possíveis vítimas ou testemunhas. Até o final desta semana, quero me deslocar para São Paulo para conversar com os responsáveis pela universidade e avançar nas investigações", afirmou Baptista.

"Considerando ainda a gravidade dos atos, a Unisa já levou o caso às autoridades públicas, contribuindo prontamente com as demais investigações e providências cabíveis", diz o texto assinado pelo reitor Eloi Francisco Rosa.

O episódio ocorreu durante os jogos universitários na cidade, que fica a 216 km da capital paulista, realizados entre 28 de abril e 1º de maio deste ano. O vídeo com o registro viralizou no último fim de semana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até o momento, ninguém procurou a polícia para registrar queixa em relação a atitude de alunos de medicina da Unisa (Universidade Santo Amaro) que ficaram nus durante uma partida de vôlei feminina. A informação é do delegado João Fernando Baptista, titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Carlos, no interior de São Paulo.

