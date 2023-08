Delegado da PF baleado na cabeça em Guarujá será transferido para São Paulo

Considerada a mais letal da polícia paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992, a Operação Escudo foi deflagrada no mês passado após o assassinato do soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Patrick Bastos Reis, baleado no dia 27 de julho em Guarujá.

As equipes, afirmou o texto, intervieram atingindo os suspeitos. Com eles, conforme a PM, foram encontrados uma pistola e um revólver. "Um deles, de 37 anos, tinha antecedentes criminais", afirmou. Os casos estão sendo registrados nas delegacias da região.

Em nota, a Polícia Militar disse os dois suspeitos dispararam contra equipes do 1º e 13º do Baep, respectivamente.

O primeiro caso desta terça, segundo a Polícia Militar, foi no fim da manhã, na região de Vicente de Carvalho —que concentra grande parte das mortes da operação da PM paulista. O outro, por voltas das 15h50 no bairro Santa Rosa.

Com eles, chega a 18 o total de mortes em ação policial na região da Baixada Santista desde o início da Operação Escudo, no fim de julho.

Dois homens foram mortos a tiros em supostos confrontos com policiais militares do Baep (Batalhão Especiais de Ações Especiais de Polícia) durante a tarde, em Guarujá.

De acordo com o boletim de ocorrência preliminar, os agentes da PF foram recebidos a tiros na avenida Tancredo Neves, no bairro Cachoeira, durante uma operação.

A transferência, segundo a assessoria do hospital Santo Amaro, em Guarujá, para onde o agente foi socorrido e segue internado, a transferência foi solicitada pela família. Ainda não há confirmação do novo hospital.

