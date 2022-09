Delegado calcula que mais de 100 pessoas podem ter sido vítimas do 'Marmitagate'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 100 pessoas podem ter sido vítimas do suposto golpe que ficou conhecido nas redes sociais como Marmitagate. Essa é a estimativa do delegado Felipe Orsi, da Polícia Civil de Santa Catarina, que está à frente das investigações.

"Essa é uma projeção em razão do número de seguidores, porque ainda estão chegando boletins de ocorrência", afirmou à reportagem. O delegado diz que aproximadamente 10 ocorrências relacionadas ao caso foram registradas em Blumenau, a cerca de 150 km de Florianópolis.

Como também haveria boletins de ocorrência chegando de outros estados, Orsi disse ter concluído o relatório sobre o caso e submetido a outras instâncias na tarde desta sexta-feira (30). "A gente está dando encaminhamento para a Deic [Diretoria Estadual de Investigações Criminais], que tem uma delegacia especializada em defraudações e crimes de estelionato", contou.

O Marmitagate ganhou grande repercussão nas redes sociais desde o último domingo (25). O nome foi dado por internautas a um suposto golpe envolvendo o projeto social Alimentando Necessidades, que realizaria doações de marmitas para pessoas em situação de rua em Blumenau.

No último fim de semana, internautas passaram a desconfiar do projeto, apontando que as fotos publicadas em suas redes são todas de marmitas em produção, e não do momento da distribuição das refeições para os supostos beneficiados.

Duda Poleza e Taynara Motta, que se apresentam como coordenadoras do projeto, também passaram a ser alvo de escrutínio. Alguns internautas começaram a desconfiar da existência de Taynara, uma vez que seu perfil nunca compartilha informações pessoais ou publica fotos.

Após as acusações, o perfil do projeto publicou dois vídeos: um de Duda e outro de Taynara, ambas sozinhas durante o registro. Porém, internautas apontaram que, o vídeo de Taynara, que foi apagado da depois, era na verdade de Duda usando peruca e filtros do Instagram no rosto.

Uma live prometida para defender o Alimentando Necessidades ocorreu apenas com a presença de Duda, que anunciou o fim do projeto e não deu explicações sobre Taynara. Duda ainda teria afirmado que irá doar todo o valor arrecadado com o projeto. Agora, seus perfis no Twitter e Instagram estão bloqueados. Procuradas, nem Duda nem Taynara responderam às solicitações.

Na quarta-feira (28), o Ministério Público do estado confirmou que pediria a instauração de inquérito à polícia para que a possível fraude fosse investigada como estelionato.