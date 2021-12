Delegado alerta para golpes nas compras de passagens aéreas em Manaus

Dezembro e janeiro são os meses em que as pessoas ficam em recesso de suas atividades de rotina, aproveitando o período para programar viagens. Neste período é possível encontrar promoções de passagens aéreas e pacotes turísticos em redes sociais, porém autoridades recomendam que o consumidor fique alerta para não ser alvo de golpistas. De acordo com o delegado Eduardo Paixão, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon), os golpistas migraram para os canais virtuais. Segundo ele, quando o assunto é pacote turístico, o ideal é dar preferência a empresas idôneas, que não têm reclamação na Delegacia do Consumidor ou no Instituto de Defesa do Consumidor. “Consulte o site do Tribunal de Justiça para verificar se existe algum tipo de processo contra a empresa, se o CNPJ é recente. São cautelas que o consumidor precisa ter para não cair em golpe e não perder o seu suado dinheiro, no sentido de que, certamente, a expectativa de uma viagem é a realização de um sonho. Então, não deixe esse sonho ser desfeito, mantendo o mínimo de cautela”, orientou. Antes da compra, o delegado explicou que o comprador precisa estar atento e evitar o pagamento por transferência para pessoa física. “Optar sempre por pagamento para pessoa jurídica, empresa que tenha endereço de contato físico para confirmar tudo, que tenha um SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), canal de atendimento, que retorna o seu e-mail quando você reclama ou tem dúvida e que tenha, nas redes sociais, uma conversa ativa com o consumidor, perguntas e respostas”, disse. De acordo com o delegado, é importante observar as redes sociais da empresa. Quando se há muitas perguntas em uma publicação e não há interação da página, a suspeita é de que o perfil seja falso. “Opte pelo CNPJ, por empresas idôneas, bons aplicativos, que fechem pacotes turísticos com garantia. É muito melhor do que fechar com a pessoa física que oferta o preço muito abaixo da média do mercado”, ressaltou.

