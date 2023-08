Defesa Civil alerta para baixa umidade do ar e paulistano deve ter fim de semana de calor

Your browser does not support the video tag.





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil estadual emitiu alerta para a baixa umidade relativa do ar na cidade de São Paulo. Segundo o órgão, às 15h desta quinta-feira (3), o índice estava em 22% na estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, zona norte da capital.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a umidade abaixo de 60% é prejudicial à saúde.

Segundo a otorrinolaringologista Roberta Pilla, em dias de baixa umidade, é preciso beber muita água, mesmo que a pessoa não sinta sede. "A hidratação e fundamental em períodos de clima seco", afirma a médica.

Já no interior do estado, o índice atingiu 18% em Barretos (a 423 km de São Paulo).

Outras partes do país apresentaram registros alarmantes nesta quinta, de acordo com o Inmet. Em Goiás (GO) e Cuiabá (MT), a umidade relativa do ar caiu para 14% no meio da tarde.

Segundo o meteorologista Vitor Takao Suganuma, da Defesa Civil, nesta sexta-feira (4) uma frente fria que se desloca distante no oceano e consegue levar ventos marítimos e úmidos direcionados à faixa leste do estado de São Paulo.

Assim, afirma, a tendência é de que as temperaturas não subam tanto, e os índices de umidade fiquem acima dos 40% na capital.

"No interior paulista, o cenário não muda e as condições de baixas umidades continuam, e a índice deve alcançar níveis abaixo dos 25% no extremo noroeste do estado", afirma Suganuma.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, uma massa de ar seco e quente mantém o tempo estável, sem previsão de chuva na capital paulista e temperaturas acima da média no decorrer das tardes nos próximos dias.

Nesta sexta, a temperatura deve variar entre 13ºC e 25ºC, com muitas nuvens, aponta previsão do Inmet.

No sábado (5), os termômetros devem bater em 27ºC e chegar aos 29º no município de São Paulo.

Para quem pretende passar o fim de semana nas praias de São Paulo, também não há previsão de chuva. Em Ubatuba, no litoral norte, a temperaturas máxima devem atingir 29ºC no domingo.

Em Praia Grande, na Baixada Santista, a tendência é até 37ºC, conforme o Inmet.

PREVINA-SE CONTRA O TEMPO SECO

- Beba muita água durante o dia, mesmo que não sinta sede

- Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar ressecamento

- Pode-se usar nebulizadores ou inaladores (com o soro fisiológico) para realizar a umidificação e evitar o ressecamento das vias aéreas

- Umidificadores de ar auxiliam a combater os efeitos do tempo seco em casa e no ambiente de trabalho

- Tente manter a unidade do ar entre 50-60%, com uso de umidificadores elétricos ou, de forma mais caseira , espalhando panos ou toalhas úmidas e até baldes com água pelos cômodos Cuidado para não exagerar na umidade e propiciar a formação de mofo. Mantenha os ambientes bem limpos

- Evite vassouras e espanadores que espalham pó, prefira aspiradores ou pano úmido

Fonte: Roberta Pilla, otorrinolaringologista