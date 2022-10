Decisão de aborto de menina estuprada no Piauí chega a 30 dias sem definição

Para Thomaz Gollop, do Grupo de Estudo sobre o Aborto, o corpo de uma menina com menos de 14 anos não tem nenhum preparo para uma gravidez.

Nesta semana, a juíza da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Teresina, Maria Luiza de Moura Mello, pediu afastamento do caso. A juíza disse à reportagem que estava com "enorme demanda" da Justiça Eleitoral e não tinha condições de atender as urgências que o caso da menina requer.

A nova gravidez, também fruto de estupro, foi descoberta no dia 9 de setembro. Alguns dias antes, após desentendimento na família, a garota havia sido levada para um abrigo com o bebê.

A menina, que no último dia 18 deste mês completou 12 anos, está grávida de 13 semanas. Há risco de saúde de gestação nessa idade, segundo o ginecologista Thomaz Gollop, do Grupo de Estudo sobre o Aborto e fundador da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal.

